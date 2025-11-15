Maltempo, allerta arancione 

Genova. Allerta arancione nel territorio comunale di Genova. L’ha stabiliro ieri la Regione Liguria, mettendoso in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Da mezzogiorno alle 21 di oggi, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale e, già da ieri, a limitare gli spostamenti non necessari. Decisa la chiusura oggi per parchi, giardini e cimiteri, per i musei del Risorgimento, Archeologico e Certosa di Genova.

