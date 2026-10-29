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Sarroch
30 ottobre 2026 alle 00:15

Malore fatale sulla nave, soccorsi inutili  

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È morto in ambulanza, ieri alle 4 e mezzo del mattino, dopo il malore accusato mentre era a bordo di una delle navi in rada a Sarroch. Paolo Serra, residente in paese, aveva 65 anni ed era molto conosciuto. Esperto guardiafuochi, lavorava per una società che cura il servizio antincendio e la sicurezza a bordo delle navi in attracco al molo di Sarroch.

Amava il suo lavoro ed era molto apprezzato per la perizia e la competenza acquisite in decenni di servizio. Mancavano pochi mesi prima dell’attesa pensione ma purtroppo non ce l’ha fatta. L’altro ieri era al lavoro come sempre, fino a che, poco prima dell’alba, ha manifestato le avvisaglie di un malore. Immediato, e purtroppo inutile, l’intervento dell’ambulanza intervenuta per il trasferimento in ospedale. La notizia della scomparsa è volata in paese in pochi minuti, grande il cordoglio e la vicinanza alla famiglia in lutto.( i.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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