Malore fatale per il medico-ciclista 

Un dramma che scuote Oristano e Santa Giusta. Nel capoluogo Sergio Puddu aveva casa, moglie e figlia e studio dermatologico in pieno centro; nel paese lagunare l’ambulatorio come medico di base. Ieri in tarda mattinata il suo cuore ha smesso di battere mentre percorreva la strada Statale 388, tra Ollastra e Villanova Truschedu, in sella alla bici. Una passione che il 60enne coltivava da tempo (faceva parte del direttivo della società 4 Mori bike) e che, quando gli impegni personali e di lavoro lo permettevano, coltivava insieme agli amici.

La tragedia

Così come stava facendo ieri mattina: un allenamento come tanti, dopo la sua ultima partecipazione alla corsa “Strade bianche di Siena”. Poi la caduta mentre stava tornando verso Oristano, gli amici che subito si accorgono della gravità del malore, tentano di prestargli i primi soccorsi e chiamano il 118. L’ambulanza in quel tratto della Statale 388 arriva in pochi minuti: i medici provano in tutti i modi a rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’affetto

Sergio Puddu apparteneva a una famiglia molto conosciuta in provincia (il padre è l’avvocato Tonino Puddu, fratello dell’ex presidente della Regione, Mario). «C’è molta tristezza. Una notizia che non ci saremo mai aspettati – commenta il presidente dell’Ordine dei medici oristanesi, Antonio Sulis – Perdiamo un valido e stimato collega». Lo stesso sentimento di profondo dolore da parte di tutti coloro che conoscevano Sergio Puddu; da chi lo aveva come medico di famiglia e da chi lo frequentava per la sua passione per la bici e non solo.

«Tutti gli atleti della 4 Mori Bike, in segno di rispetto e vicinanza, oggi non prenderanno parte ad alcuna competizione per unirsi idealmente al dolore della sua famiglia. Proponiamo un minuto di silenzio prima di ogni manifestazione sportiva, per salutare e ricordare il nostro caro amico», si legge sulla pagina Fb della società.

«Con profondo dolore la comunità di Santa Giusta apprende della prematura scomparsa di Sergio Puddu, medico stimato e punto di riferimento per tanti cittadini – sottolinea il sindaco lagunare, Andrea Casu – Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione e di tutta la comunità».

«In questo momento di grande dolore, la comunità si stringe con sincera partecipazione alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le doti umane e professionali», commentano infine gli amministratori comunali di Ollastra.

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