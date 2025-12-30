VaiOnline
Sanità.
31 dicembre 2025 alle 00:39

Malanno durante le feste? Il dottore non c’è 

Lunghissimo l’elenco dei turni scoperti nelle guardie mediche del territorio 

Guardie mediche e giorni festivi, un’abbinata spesso infelice nel Sulcis Iglesiente e il turno di Capodanno non fa eccezione. Per questo ultimo giorno del 2025 e per il primo giorno dell’anno nuovo, alla Asl hanno cercato in tutti i modi, ma invano, di non far mancare l’assistenza sanitaria soprattutto nei luoghi più lontani dagli ospedali del territorio.

Pochi medici

La cronica carenza di medici non ha reso le cose facili «anche se - fanno sapere dalla direzione di Via Dalmazia a Carbonia - si sta ancora lavorando per cercare di fare fronte ai turni che risultano ancora scoperti». A Carloforte , l’idea di incentivare con un ulteriore gettone di 150 euro al giorno chi avrebbe coperto i turni nell’isola, ha funzionato: da oggi alle 10 e fino alle 8 del 2 Gennaio, si può contare sul regolare svolgimento del servizio. «L’incentivo certamente aiuta - ha detto il sindaco Stefano Rombi - anche se, nel caso specifico, si è trattato di una disponibilità volante da parte di una nostra concittadina, oltre a quella dei medici di emergenza-urgenza che lavorano qui». In ogni caso, per le emergenze bisogna rivolgersi al 118 che valuta l’entità della richiesta e la conseguente urgenza per decidere l’invio di un mezzo idoneo per il soccorso. «Restano aperti il punto di primo intervento del Cto di Iglesias - fanno sapere dalla Asl - e il Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. Chiamare sempre i numeri di emergenza».

In servizio

Le Guardie mediche nei diversi Comuni sono state organizzate in base alla disponibilità dei pochi medici con la conseguenza che trovare un medico in caso di emergenza sarà complicatissimo. Nel distretto di Iglesias, dalle 10 di oggi fino alle 8 di domani mattina risultano, infatti, scoperti i turni nei Comuni di Gonnesa e Villamassargia , mentre Iglesias avrà il turno scoperto dalle 10 alle 20. «La preoccupazione esiste soprattutto a fronte dell’emergenza sanitaria generalizzata - ha detto Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente della Provincia - relativamente al turno scoperto, Iglesias riesce a sopperire con il centro di primo soccorso del Cto, e questo comunque un po’ aiuta in determinate situazioni di emergenza che riguardano anche il territorio». Nel distretto di Carbonia e Isole, servizio scoperto dalle 10 di stamattina alle 8 di domani a Carbonia , Cortoghiana , Giba , Narcao , San Giovanni Suergiu , Sant’Anna Arresi e Sant’Antioco . A Calasetta il servizio c’è sino alle 20 di oggi ma poi il scompare. A Nuxis niente medico oggi dalle 10 alle 20, poi per le emergenze (non solo di Nuxis) occorrerà spostarsi altrove. Il primo gennaio, nel distretto di Iglesias, la guardia medica di Domusnovas resterà chiusa dalle 8 sino alle 8 del giorno successivo e nel distretto di Carbonia e isole bisognerà sperare di non sentirsi male. Infatti, dalle 8 del mattino di Capodanno sino alle 8 del 2 gennaio restano chiuse le guardie di Calasetta , Carbonia , Giba , Narcao , Portoscuso , San Giovanni Suergiu , Sant’Anna Arresi e Sant’Antioco . Unica aperta quella di Nuxis ma solo fino alle 20, poi chiude sino alle 8 del 2 gennaio.

