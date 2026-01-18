Macomerese ko: l’Ozierese fa festa in pieno recupero 

Macomerese 0
Ozierese 1
Macomerese (4-3-3) : Krolczyc, Deriu (33’ st Enna), Estevez, Diomande, Leimgruber, Pes, Cerone (33’ st Negretti), Sales, El Ardoudi (18’ st Sundqvist), Pinto, Gavim. In panchina Cadau, Bichiri, Fadda, Ndour, Videla, Guiso. Allenatore Altarozzi.
Ozierese (4-4-2) : Baldazzi, Farina, Matos, M. Columbu, Passos, G. Sanna, G. Fantasia (22’ st Mattea), Peters, Ferro, A. Fantasia, Mendez. In panchina Demarcus, U. Sanna, Bortolucci, Marongiu, Molinu, Piu, Bellu, L. Columbu. Allenatore Mura.
Arbitro : Sanna di Sassari.
Rete : st 47’ Ferro.
Macomer. L’Ozierese festeggia i 100 anni di storia superando di misura la Macomerese a tempo scaduto e confermandosi al secondo posto. Al 16’ gli ospiti sfiorano il gol con un tiro di Ferro respinto sulla linea dalla difesa. Al 30’ è invece Mendez a concludere di testa ma la palla termina alta.
Nella ripresa la Macomerese si rende pericolosa prima con Gavim e poi con Pinto, il cui tiro si stampa sulla traversa. Ma nel recupero è l’Ozierese a trovare il gol decisivo grazie a un preciso tiro a giro di Ferro.
