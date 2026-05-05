Macomer, brillano i tesserati nei “Giochi della Gioventù” 

Prevalgono i tesserati Fidal nelle finali regionali dei Giochi della Gioventù di atletica (gli ex “studenteschi”), disputate ieri mattina nell'ospitale stadio Scalarba di Macomer. Così è stato nei 110 hs Davide Deiana (Foiso Fois Cagliari, 15”56), nei 100 metri con Mattia Lianas (Martini Caglairi) su Michele Fois (M. Paglietti Porto Torres), 11”52 contro 11”66 (tutti tempi manuali), nei 1000 Lorenzo Arba (Michelangelo Cagliari), in 2'43"8.

Tra le Allieve da segnalare Angelica Perra (Convitto) 12”96 nei 100, Alessia Musiu (Pitagora Selargius) 5,09 nel lungo. Discreti risultati per i pesisti tutti vicini ai 10 metri: Francesco Noletti (San Vero Milis 9,97), Edoardo Sini (Paglietti, 9,87), Jennifer Cuoco (Allori Iglesias, 8,89) e Letizia Forma (Senorbì 8,98).

I vincitori di ogni gara (seconda e terza media da una parte e triennio delle superiori dall'altra) faranno parte della rappresentativa impegnata (26-29 maggio) a Roma.



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