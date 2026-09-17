L’Uruguay chiama il rossoblù Rodríguez (e richiama Nandez) 

C’è il difensore del Cagliari Juan Rodríguez nell’Uruguay che riparte dopo il flop mondiale. E tra i 26 convocati dal nuovo commissario tecnico Diego Forlán, c’è anche l’ex centrocampista rossoblù Nahitan Nandez che torna dopo l’esclusione proprio dai Mondiali.

Sono in programma tre amichevoli per la Celeste: la prima il 24 settembre contro il Giappone (nel quale non ci sarà Yukinari Sugawara), la seconda il 28 settembre contro la Corea del Sud, la terza il 6 ottobre con l’India. Tutte le gare di disputeranno in trasferta.

È ormai un punto fermo della Slovacchia Adam Obert, impegnato a sua volta in Nations League nei match con Moldavia, Kazakistan, Fær Øer e ancora Moldavia. Valide, invece, per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa le due partite (contro Algeria e Togo) che dovrà giocare Joseph Liteta con lo Zambia. Idem Alieu Fadera con la maglia del Gambia, in questo caso contro Somalia e Ghana.

Prevista per oggi la convocazione più attesa, quella della nuova Italia di Roberto Mancini per Alessandro Romano che, non a caso, ha scelto proprio nei giorni scorsi di passare dalla Federazione svizzera a quella italiana. Il centrocampista arrivato in estate dalla Roma sarà quasi certamente l’unico rossoblù a rappresentare la Nazionale azzurra nelle sfide con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia, tutte partite valide per la Nations League.

RIPRODUZIONE RISERVATA