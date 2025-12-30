VaiOnline
Bitti.
31 dicembre 2025 alle 00:38

L’unico medico da oggi in pensione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi l’unico medico di base in servizio a Bitti va in pensione e altri 1.600 assistiti, oltre a quelli già presenti, rischiano di rimanere senza assistenza primaria. «Una situazione grave, comune a tanti altri paesi della provincia, che coinvolge anziani, persone fragili, pazienti cronici e mette a rischio la continuità delle cure per numerosi cittadini», dice l’assessore della Sanità e salute del Comune, Pietro Sanna. E aggiunge: «L’amministrazione comunale, già da tempo in interlocuzione con la Asl di Nuoro e con Ares, ha formalmente chiesto misure urgenti per garantire ai cittadini l’accesso alle cure primarie dal primo gennaio 2026 e ridurre i disagi». Ares ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico a tempo determinato. I medici interessati potranno presentare domanda. Per incentivare l’assegnazione della sede di Bitti, la Asl ha messo a disposizione i locali del poliambulatorio.L’Asl ha garantito, inoltre, il potenziamento del servizio Ascot, attivo dal 21 giugno 2023, per garantire le cure ai cittadini privi di medico.

«L’amministrazione comunale - dice Sanna - esprime forte preoccupazione e chiede che, oltre a misure tampone, venga garantita una soluzione stabile con il rafforzamento dell’assistenza territoriale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 