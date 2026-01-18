VaiOnline
Sant’Antioco.
18 gennaio 2026 alle 01:11

Lungomare al buio, ma l’impresa non ha individuato il guasto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il lungomare di Sant’Antioco resta al buio a causa di un guasto alla linea di illuminazione pubblica che, da diversi giorni, non si riesce a individuare. A essere interessato è il tratto della passeggiata che costeggia la laguna, da piazza Ferralasco fino al porticciolo turistico, una zona molto frequentata soprattutto nelle ore serali da residenti e visitatori. Il disservizio sta creando disagi e qualche preoccupazione sul fronte della sicurezza, considerato che l’area rimane completamente priva di luce artificiale dopo il tramonto. L’amministrazione comunale segue da vicino l’evolversi della situazione e assicura che sono in corso verifiche approfondite.

«L’impresa che gestisce il servizio di illuminazione pubblica – ha spiegato il sindaco Ignazio Locci – è impegnata nella ricerca del guasto che si trova lungo la linea, ma al momento non riesce a individuarlo. Ci sono difficoltà legate soprattutto alle linee particolarmente datate. In ogni caso, ci stanno lavorando e contiamo in un celere recupero del servizio». Recentemente è stato ripristinato il funzionamento dell’illuminazione nell’altro tratto del lungomare, quello che da piazza Ferralasco conduce fino all’ostello Muma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore