Lungomare al buio, ma l’impresa non ha individuato il guasto 

Il lungomare di Sant’Antioco resta al buio a causa di un guasto alla linea di illuminazione pubblica che, da diversi giorni, non si riesce a individuare. A essere interessato è il tratto della passeggiata che costeggia la laguna, da piazza Ferralasco fino al porticciolo turistico, una zona molto frequentata soprattutto nelle ore serali da residenti e visitatori. Il disservizio sta creando disagi e qualche preoccupazione sul fronte della sicurezza, considerato che l’area rimane completamente priva di luce artificiale dopo il tramonto. L’amministrazione comunale segue da vicino l’evolversi della situazione e assicura che sono in corso verifiche approfondite.

«L’impresa che gestisce il servizio di illuminazione pubblica – ha spiegato il sindaco Ignazio Locci – è impegnata nella ricerca del guasto che si trova lungo la linea, ma al momento non riesce a individuarlo. Ci sono difficoltà legate soprattutto alle linee particolarmente datate. In ogni caso, ci stanno lavorando e contiamo in un celere recupero del servizio». Recentemente è stato ripristinato il funzionamento dell’illuminazione nell’altro tratto del lungomare, quello che da piazza Ferralasco conduce fino all’ostello Muma.

