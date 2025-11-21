VaiOnline
Il caso.
22 novembre 2025 alle 00:45

L’ultimo cappuccino quasi un mese fa: chiuso il Caffè Torino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alcuni lo definiscono «una risorsa». Altri lo considerano un «simbolo». Il Caffè Torino, sotto i portici di via Roma, per oltre cento anni punto di riferimento per cagliaritani e turisti, chiude a tempo indeterminato. L’ultimo caffè lo hanno servito un mese fa, da quel momento serrande abbassate. Il futuro dirà che cosa esattamente la proprietà deciderà di fare. Ci sono trattative (riservate) in corso per la vendita. Cosa diventerà, quindi? Un bar con una nuova gestione? O un ristorante? Un hotel? Di sicuro, per adesso, c’è che da un mese le serrande sono abbassate. Si vedrà.

Che cosa abbia spinto la famiglia Melis da 78 anni proprietaria del bar (prima il signor Salvatore, oggi Christian) a chiudere l’attività, nessuno lo sa. Ma chiacchierando con i colleghi vicini, coloro che in via Roma gestiscono altre attività commerciali, non è escluso che una delle ragioni possa essere stata la chiusura di via Roma: prima con la pandemia, che ha avuto strascichi per due anni, poi con i lavori di riqualificazione, che l’hanno imprigionata e tenuta lontana da cagliaritani e turisti per altri due anni. Molti commercianti sono andati in sofferenza. Il Caffè Torino forse no, di sicuro ora cambia un altro pezzo di storia della città. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 