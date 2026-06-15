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16 giugno 2026 alle 00:38

Lukaku entra e salva il Belgio contro l’Egitto 

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Belgio 1

Egitto 1

Belgio (4-2-3-1) : Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (11' st Raskin), Onana (11' st De Cuyper), Tielemans, De Ketelaere (21' st Lukaku), De Bruyne (41' st Vanaken), Doku (41' st Fernandez-Pardo), Trossard. Ct Garcia.

Egitto (3-5-2) : Shoubir, Hany, Ibrahim, Fatouh (43' st Hafez), Ashour (26' st Rabia), Zico (31' st Zizo), Lashin, Fathy (43' Adel), Attia, Salah (31' st Abdelkarim), Marmoush. Ct Hassan.

Arbitro : Abatti (Brasile).

Reti : nel pt 19' Ashour; nel st 21' Hany (a).

Note : angoli 7 a 2 per l'Egitto. Recupero 4'-5'. Ammoniti Attia, Castagne, Fathou, De Cuyper per gioco falloso.

Seattle. Un punto ed un gol a testa per cominciare l'avventura ai Mondiali di calcio 2026. Finisce così in parità la bella sfida, giocata a Seattle, tra il Belgio e l'Egitto che manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in una fase finale della massima rassegna iridata. Eppure i Faraoni ci vanno molto vicino, dominando la prima parte di gara dopo essere passati in vantaggio al ventesimo con un super Ashour, padrone del centrocampo. Nella ripresa per la squadra di Rudi Garcia colpisce un palo con De Bruyne ma cambia il vento solo grazie all'ingresso in campo di Lukaku che, appena entrato al posto di De Ketelaere, propizia l'autogol di Hany e salva diavoli rossi.

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