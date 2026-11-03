Luci e marciapiedi sulla ex provinciale 17 

Quel tratto di strada “maledetto” tra il centro abitato di Villasimius e la zona (anche) dei locali notturni non resterà più al buio. Così tutti - turisti e residenti - potranno percorrerla senza rischi a piedi o sulle due ruote grazie a una pista ciclabile a doppio senso di marcia, ampi marciapiedi e un avanzato sistema di illuminazione.

I fondi

È il progetto da oltre 4 milioni di euro per la messa in sicurezza della ex provinciale 17, la strada sulla quale nel 2020 perse la vita il giovane Edoardo Visconti mentre - al buio e a piedi - rientrava a casa dopo una serata con gli amici (fu travolto da un’auto). Da quel giorno l’amministrazione comunale ha cercato di reperire le risorse (poi messe a disposizione dalla Regione) per realizzare un percorso sicuro perlomeno nel tratto compreso fra l’incrocio con via del Porto e quello con via dei Cormorani.

Espropri

L’ultimo ostacolo, superato durante l’ultimo Consiglio comunale, era legato a una serie di mini-espropri necessari per ampliare la ciclabile. Con voto unanime è stata approvata una indennità complessiva di espropriazione pari a 22.700 euro per 13mila metri quadrati, in gran parte porzioni marginali di terreni agricoli incolti.

Primo tratto

I dettagli del progetto sono stati illustrati in Aula dall’ingegnere Giovanni Barracciu. I lavori saranno realizzati su un tratto di 2,5 chilometri e si partirà con i marciapiedi dalla zona dove c’è l’Ariete per proseguire verso il centro urbano.

La pista ciclabile partirà col secondo lotto. I lavori sono già stati affidati ma sospesi in attesa del perfezionamento degli espropri con procedure d’urgenza. Circa 260 la raccomandate inviate ad altrettanti proprietari dei terreni.

Comune

Livio Carboni, capogruppo di minoranza, sottolinea l’importanza dell’intervento: «Si tratta di un’opera un po’ lunga e anche un po’ sofferta ma importantissima, come lo è la direttrice che va verso la Marina e il Porto. Dunque la parola che mi vien da dire è: finalmente». Tra l’altro “se fossimo riusciti a iniziare prima i lavori e terminare almeno i marciapiedi, forse avremmo evitato qualche tragedia come quella purtroppo successa di recente».

Il sindaco Gianluca Dessì confida in un iter rapido per l’avvio e la conclusione dei lavori: «Mi auguro si parta già alla fine di novembre. Sarebbe bello vedere la ex provinciale decorosa e sicura prima della prossima stagione turistica».