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Assemini.
10 settembre 2026 alle 00:20

Luce e acqua, due giornate di disservizi e disagi 

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Ore difficili per i residenti di Assemini, alle prese con una serie di disservizi che interesseranno sia la rete idrica che quella elettrica tra le giornate di oggi e domani.

Il primo cittadino, Mario Puddu, ha comunicato sui social un nuovo stop all’erogazione dell’acqua dalle 24 alle 6. L’interruzione coinvolgerà l’intero centro abitato: «Si tratta di un intervento necessario per risolvere i problemi degli ultimi giorni», ha spiegato il sindaco, sottolineando come questa dovrebbe essere l’ultima chiusura a livello cittadino, affiancata da numerosi lavori per riparare le perdite occulte nella rete.

Ai disagi idrici si aggiungeranno poi quelli elettrici. Il Comune ha infatti diffuso una nota di E-Distribuzione che annuncia un’interruzione dell’energia per la giornata di domani, dalle 14 alle 21. Durante il blackout sono programmati interventi di manutenzione che avranno ripercussioni su specifiche utenze e numeri civici situati in via Logudoro, via Sarcidano, via Baronia, via Po e via Sarrabus. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione, organizzarsi al meglio per le ore interessate e condividere le comunicazioni ufficiali per coprire capillarmente la popolazione. ( sa.sa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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