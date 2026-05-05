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Sestu.
06 maggio 2026 alle 00:26

L’outsider Manca: «Sfido Mura e Cossa» 

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Un terzo incomodo, o piuttosto l’outsider. Antonio Manca, classe 1976, già coordinatore della Lega e presidente del Consiglio comunale di Sestu, è determinato a esserlo prossime elezioni.

«A breve presenterò la lista Sestu Terra Nostra, e non parteciperò in coalizione con nessuno degli altri due candidati a sindaco», spiega. Nessuna alleanza dunque con Michela Mura per il Campo Largo e Michele Cossa sostenuto dai Riformatori Sardi e dagli altri partiti di centrodestra. «La differenza rispetto agli altri candidati è semplice: non vengo dalla politica, ma dal lavoro, e so cosa significa ottenere risultati concreti. Negli ultimi anni Sestu è rimasta ferma, troppo spesso isolata dal resto della città metropolitana. Per questo ho scelto di mettermi in gioco: per ridare vitalità, sicurezza e opportunità alla nostra comunità. Con impegno e visione, possiamo riaccendere la speranza e costruire insieme una città più viva e connessa».

Sabato è l’ultimo giorno per la consegna delle liste. Il primo annuncio lo aveva fatto lo scorso 4 aprile, un mese fa: «Ho scelto di assumermi una responsabilità, per un’amministrazione più trasparente e vicina ai cittadini», aveva scritto sui suoi canali social. Lo stesso luogo dove ha spesso scritto nelle ultime settimane sull’importanza dei valori giusti, o sul funzionamento delle delibere comunali. Presto il primo incontro con il pubblico, mentre tanti, anche sui social, non vedono l’ora di saperne di più.

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