VaiOnline
Iglesias.
13 novembre 2025 alle 00:34

L’orrore della guerra raccontato con l’arte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è tenuta una interessante mostra artistica, ad Iglesias, nel cuore del centro storico, nell’antica via Commercio.

L’appuntamento artistico, collegato alla rassegna cinematografica “Le giornate del cinema Mediterraneo” che sarà presentata la prossima settimana, è stato denominato “Art exhibition” e ha visto come protagonisti due artisti: il pittore Mario Cotza e il fotografo Antonello Casu.

Il tema della mostra ruotava essenzialmente sulla guerra della Palestina e sulle terribili conseguenze sulla popolazione. Un viaggio nell’astratto quello dipinto nei quadri di Mario Cotza, cresciuto artisticamente alla scuola del grande maestro Salvatore Atzeni. Un astratto che dipinge tutta la disperazione e il senso di ansia di tante persone davanti al genocidio della Palestina. Ma che lascia anche intravedere la speranza in una soluzione di pace. Il fotografo Antonello Casu ha percorso con le sue immagini mondi confinanti e diversi che valorizzano in perfette geometrie di luci e colori, l’identità del soggetto. La mostra ha riscosso grande successo e i due artisti pensano già a nuove iniziative da intraprendere per raccontare attraverso il mondo dell’arte percorsi intimi affascinanti e emozionanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«Medicina al colasso: pochi specialisti e pazienti dimenticati»

Il cappellano dell’ospedale di Isili: la situazione ora è insostenibile 
Sonia Gioia
«Siamo l’unico presidio che non chiude mai, bisogna riconoscere il sacrificio di chi lavora nell’emergenza-urgenza»

Pronto soccorso, la rabbia dei direttori: «Il sistema non regge»

Lettera alle Asl e all’assessore: non ci stiamo a fare da bersaglio  
Enrico Fresu
Il discorso

«L’astensione non si vince coi tecnicismi»

Mattarella all’assemblea dei sindaci: «Bisogna riportare i cittadini alle urne» 
Il caso

Del Grande, fuga finita: era nel Varesotto

Catturato dai carabinieri non lontano dal luogo dove nel ‘98 sterminò la famiglia 
Washington

La mail di Epstein: «Trump a casa mia  con Virginia Giuffre»

Diffusi i messaggi scambiati tra il finanziere e la complice 