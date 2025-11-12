L’orrore della guerra raccontato con l’arte 

Si è tenuta una interessante mostra artistica, ad Iglesias, nel cuore del centro storico, nell’antica via Commercio.

L’appuntamento artistico, collegato alla rassegna cinematografica “Le giornate del cinema Mediterraneo” che sarà presentata la prossima settimana, è stato denominato “Art exhibition” e ha visto come protagonisti due artisti: il pittore Mario Cotza e il fotografo Antonello Casu.

Il tema della mostra ruotava essenzialmente sulla guerra della Palestina e sulle terribili conseguenze sulla popolazione. Un viaggio nell’astratto quello dipinto nei quadri di Mario Cotza, cresciuto artisticamente alla scuola del grande maestro Salvatore Atzeni. Un astratto che dipinge tutta la disperazione e il senso di ansia di tante persone davanti al genocidio della Palestina. Ma che lascia anche intravedere la speranza in una soluzione di pace. Il fotografo Antonello Casu ha percorso con le sue immagini mondi confinanti e diversi che valorizzano in perfette geometrie di luci e colori, l’identità del soggetto. La mostra ha riscosso grande successo e i due artisti pensano già a nuove iniziative da intraprendere per raccontare attraverso il mondo dell’arte percorsi intimi affascinanti e emozionanti.

