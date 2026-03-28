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29 marzo 2026 alle 00:26

Longevità e comunità, confronto tra esperti 

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Se nel 2005 la popolazione over 64 rappresentava il 17% dei residenti, nel 2025 ha raggiunto il 27%, superando la media nazionale del 25%. La Sardegna invecchia e lo fa a un ritmo impressionante. Uno scenario che fa da sfondo all’incontro pubblico “Longevità e comunità. Politiche e impegno condiviso sul territorio”, in programma mercoledì alle 10.30 nella Sala Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2.

Il progetto è promosso dalla FAP ACLI e realizzato in collaborazione con diversi partner territoriali, tra cui la Scuola di specializzazione in Psicologia della salute. Nel corso dell’incontro saranno presentati i dati raccolti nel corso di un anno di attività.«Abbiamo coinvolto complessivamente circa 150 anziani – spiega Francesca Garau, psicologa e referente del progetto –. Il dato forse più importante è la continuità della partecipazione: quando si costruiscono spazi accessibili, inclusivi e significativi, le persone rispondono, si mettono in gioco e rafforzano il proprio legame con la comunità».

Nel corso del progetto sono stati realizzati training metacognitivi per stimolare memoria e attenzione, percorsi di life skills, laboratori creativi ed esperienze sensoriali, attività motorie adattate come ginnastica dolce e pilates, oltre a momenti di socializzazione e uscite sul territorio. Gli anziani già di per sé in buone condizioni di salute psicofisica evidenziano un trend positivo dalle valutazioni effettuate prima, durante e dopo il progetto. L’incontro sarà anche un’occasione di confronto sul tema della longevità e sul valore delle reti territoriali. Il programma prevede alle 10.45 la relazione su un anno di attività e sui risultati del progetto a cura di Francesca Garau e Vincenzo Piras, direttore della Clinica Odontoiatrica dell’Università. Seguirà una tavola rotonda.

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