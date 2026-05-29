L’omaggio del paese a Carlo Petrini 

Nei giorni scorsi a Nuxis, l'amministrazione comunale ha reso omaggio a Carlo Petrini, fondatore di Slow food. In viale Indipendenza, è stato piantato un albero di noce, simbolo del paese, e posizionata una targa in segno di stima e gratitudine con la frase: “Chi semina utopia, raccoglie realtà”.

«Per l’occasione - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - erano presenti gli studenti dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. L’iniziativa condivisa insieme a Slow Food Cagliari, guidata dalla presidente Antonella Angioni, e da tutti i soci che hanno partecipato alla giornata, anche gli studenti e i docenti dell'Università, in uno spirito di continuità con i valori che Carlo Petrini ha trasmesso al mondo: tutela della biodiversità, rispetto del territorio, cultura del cibo e salvaguardia delle tradizioni».

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