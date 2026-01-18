VaiOnline
Olbia.
18 gennaio 2026 alle 01:10

L’omaggio a Karim Aga Khan fa il giro del mondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’omaggio alla memoria di Karim Aga Khan con l’intitolazione dell’aeroporto di Olbia alla presenza della principessa Zahra ha fatto il giro del mondo con la presenza sui canali social ufficiali della comunità ismailita che contano centinaia di migliaia di follower. Il post, accompagnato da alcune fotografie scattate nell’aula consiliare e in aeroporto, riprende in buona parte il discorso ufficiale della figlia dell’Aga Khan che ha ripercorso le tappe della fondazione della Costa Smeralda e di Alisarda. «Il progetto – conclude il post – è considerato il primo esempio di sviluppo turistico consapevole nell’ambiente del Mediterraneo».

Alla storia di Alisarda-Meridiana fa riferimento anche una lettera inviata da Marco Bardini, ex lavoratore della compagnia e sindacalista in prima linea nelle vertenze che l’hanno coinvolta, che considera giusta e condivisibile la decisione di intestare l’aeroporto. «Orgogliosi di aver lavorato in quella che era non solo una compagnia aerea ma un vero mito dei cieli, fucina di competenze aeronautiche di primo livello, con scuole di formazione eccellenti e fiore all’occhiello di Olbia e della Gallura, oltre che vera bandiera della Sardegna in tutto il mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore