L’omaggio a Karim Aga Khan fa il giro del mondo 

L’omaggio alla memoria di Karim Aga Khan con l’intitolazione dell’aeroporto di Olbia alla presenza della principessa Zahra ha fatto il giro del mondo con la presenza sui canali social ufficiali della comunità ismailita che contano centinaia di migliaia di follower. Il post, accompagnato da alcune fotografie scattate nell’aula consiliare e in aeroporto, riprende in buona parte il discorso ufficiale della figlia dell’Aga Khan che ha ripercorso le tappe della fondazione della Costa Smeralda e di Alisarda. «Il progetto – conclude il post – è considerato il primo esempio di sviluppo turistico consapevole nell’ambiente del Mediterraneo».

Alla storia di Alisarda-Meridiana fa riferimento anche una lettera inviata da Marco Bardini, ex lavoratore della compagnia e sindacalista in prima linea nelle vertenze che l’hanno coinvolta, che considera giusta e condivisibile la decisione di intestare l’aeroporto. «Orgogliosi di aver lavorato in quella che era non solo una compagnia aerea ma un vero mito dei cieli, fucina di competenze aeronautiche di primo livello, con scuole di formazione eccellenti e fiore all’occhiello di Olbia e della Gallura, oltre che vera bandiera della Sardegna in tutto il mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA