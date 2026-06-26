L’Olanda è prima: trova il Marocco A Giappone e Svezia basta il pareggio 

L’Olanda vince e conquista il Gruppo F, Giappone e Svezia non si fanno male e ottengono il punto che manda entrambe ai sedicesimi. Pronostici confermati dall’ultima giornata, con gli Oranje che superano 1-3 la Tunisia e l’1-1 di Dallas.

L’Olanda ci mette poco a chiudere la questione qualificazione e primo posto: al 3’ Dumfries crossa da destra e Skhiri fa autogol, al 7’ punizione con sponda di van Dijk e Brobbey segna la sua terza rete in altrettante partite. La Tunisia, già eliminata e in crisi visto anche il cambio di ct dopo la prima giornata, evita quantomeno una terza goleada e accorcia al 54’ con Mastouri di testa da corner, stessa situazione che vale il tris di van Hecke al 62’. Ai sedicesimi sarà Olanda-Marocco, una supersfida.

Tutto molto più tranquillo fra Giappone e Svezia. Nel primo tempo il difensore dell’Atalanta Hien esce per un infortunio alla coscia sinistra: ha dovuto lasciare lo stadio in stampelle. Al vantaggio di Maeda (56’) ha risposto un bel sinistro di Elanga (62’): i giapponesi sfideranno il Brasile. (r. sp.)

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