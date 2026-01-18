Lobotka stende il Sassuolo e il Napoli resta in corsa 

Napoli 1

Sassuolo 0

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Rrahmani (21’ st Buongiorno), Beukema (11’ st Politano), Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola, Vergara (17’ st Mazzocchi), Hojlund, Elmas (11’ st Lang). Allrnatore Stellini (Conte squalificato).

Sassuolo (4-3-3) : Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (35’ st Coulibaly), Lipani (44’ st Moro), Matic, Vranckx (9’ st Iannoni), Fadera (35’ st Skjellerup), Pinamonti (44’ st Cheddira), Laurienté. Allenatore Grosso.

Arbitro : Fourneau di Roma.

Rete : pt 7’ Lobotka.

Note : ammoniti Vranckx, il tecnico Grosso, Iannoni.

Napoli. Dopo tre pareggi il Napoli vince al Maradona con un Sassuolo che sfiora diverse volte il pari. L’1-0 con il gol di Lobotka al 7’ del primo tempo (il centrocampista ha segnato dopo tre anni) consente alla squadra di Conte di tenere il passo dell’Inter. Nei campani però si infortunano Rrahmani, Elmas e Politano che vanno valutati per il match di Champions a Copenaghen. Il Napoli è deciso a vincere e spinge: al 5’ occasione per Hojlund, al 7’ il vantaggio con Lobotka da fuori area. Il Sassuolo ci prova con Laurienté, Pinamonti due volte, Fadera, Vranckx. Conte, squalificato, guarda dalla tribuna preoccupato. Nella ripresa occasione per McTominay, poi ci provano Politano e Idzes. Finisce lì.

