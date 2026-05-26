Lobina va a bersaglio a Rimini 

Missione compiuta. Marco Lobina ha affrontato a Rimini la terza prova del “tricolore” aquabike, specialità Runabout F2, con l’obiettivo di recuperare i 6 punti di ritardo e balzare in vetta alla classifica. Sabato, con condizioni di mare molto irregolare, un set up non azzeccato ha costretto il pilota cagliaritano al sesto posto in gara1, complice una falsa partenza dal cancelletto, con una moto difficile da governare. Domenica il riscatto in gara2: sistemato il set up, quarto in qualifica, ha approfittato di una moto più guidabile per prendersi la vittoria parziale e il secondo posto di tappa. Il rivale siciliano, Stefano Castronovo (quarto e sesto nelle due prove romagnole) adesso insegue Lobina a 3 punti di distanza, in attesa della tappa finale di settembre a Fiumicino. ( c.a.m. )

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