Lo sterrato di via Segni ridotto a una distesa di rifiuti 

Una distesa di cartacce, bottigliette, bustine con deiezioni canine. Nel grande sterrato tra via Pertini, via Segni e via delle Serre a Quartucciu non c’è quasi nessun punto libero dai rifiuti abbandonati dagli incivili. E sono sempre di più. Il museo "Caffettiera" stride con lo scenario tutto intorno. I residenti tornano a chiedere che venga pulito e che ci siano controlli assidui.

«Vedere questo scempio dà molto fastidio», sbotta Caterina Vargiu, abitante di via delle Serre, «fino a pochi anni fa c’era erba alta e secca, poi siamo stati ascoltati ed è stata tagliata. Ora però c'è il degrado provocato dai maleducati. Non penso che non si possa fare nulla». Come se non bastasse, alcuni portano il proprio cane a fare i bisogni, senza raccoglierli, raccontano Giorgio Medau e Valeria Figus, residenti di via Pertini: «Il degrado attira altro degrado. Se degli incivili vedono che un luogo è già sporco, non si fanno scrupoli a contribuire a renderlo ancora di più un letamaio. Sanno benissimo che rimangono impuniti e nessuno dice niente, neanche le persone che passano di qui. Tutti si lamentano in privato. Così non va bene. Il Comune o chiunque sia proprietario di questo terreno, deve fare qualcosa di concreto. Non si può vedere tanta sporcizia al centro della nostra cittadina».

