Lo spettro di uno scontro Russia-Nato 

Mosca. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna ad essere evocato in seno all'Alleanza Atlantica. L’occasione è il Warsaw Security Forum, e il messaggero è il comandante supremo, Alexus Grynkewich.

Il messaggio

«La Nato non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la Nato è un'alleanza difensiva come una debolezza», ha avvertito il generale dell'Aeronautica americana. «Se qualcuno sarà così pazzo da attaccarci, combatteremo. In breve - ha aggiunto Grynkewich - faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano».

Mosca, intanto, frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Donald Trump. «I contatti sono in corso, non appena avremo qualcosa da comunicare, lo faremo sapere», ha puntualizzato il Cremlino.

Le infrastrutture

Ma per gli ucraini, i russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. «Soltanto oggi (ieri, ndr.), hanno attaccato sei infrastrutture energetiche in Ucraina, in tutto il Paese, 33 persone sono rimaste ferite», ha scritto Volodymyr Zelensky su X. «È evidente che Putin non legge Truth Social e che i suoi droni Shahed seguono istruzioni diverse», ha aggiunto sarcastico, riferendosi all'annuncio fatto domenica dal presidente americano, secondo il quale «entrambe le parti hanno concordato» di sospendere gli attacchi.

Per la verità, non solo Zelensky, ma anche un funzionario della Casa Bianca citato già domenica sera da Axios aveva detto che la Russia non aveva accettato il parziale cessate il fuoco. E ieri ha sancito con dichiarazioni ufficiali il rifiuto di un'altra tregua, quella di 60 giorni proposta da Zelensky per organizzare elezioni presidenziali in Ucraina, auspicate da Trump. «Il Comandante supremo in capo», cioè il presidente Putin, «sarà pronto a non ordinare attacchi aerei contro l'Ucraina il giorno delle elezioni, proprio il giorno delle elezioni», ha sottolineato il suo portavoce, Dmitry Peskov. Dunque, per 24 ore.

Le elezioni

Ma comunque «Kiev non vuole assolutamente tenere le elezioni, è assolutamente ovvio, e ha bisogno di un cessate il fuoco di 60 giorni non per le elezioni, ma per riorganizzarsi, curare le ferite e continuare la guerra», ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

Axios ha riferito anche che gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno sospeso una visita che avrebbero dovuto effettuare a Mosca questa settimana. Un funzionario statunitense citato dalla testata ha fatto sapere che il viaggio è stato posticipato finché non si avranno chiarimenti sulla disponibilità dell'Ucraina e degli europei ad accettare una proposta unitaria da presentare a Vladimir Putin. Un'impresa che appare molto ardua in questo momento. Considerati anche i toni polemici che Zelensky continua a usare nei confronti di Trump.

I ministri Ue

Quanto all'Europa, che il Cremlino ha definito «la fazione della guerra», i ministri degli Esteri «si sono espressi a favore di una tregua tra Ucraina e Russia riguardo agli attacchi alle infrastrutture energetiche, a condizione che Mosca la rispetti», ha detto l'Alto commissario Kaja Kallas. Ma «è chiaro a tutti - ha aggiunto - che questo non è il momento di allentare la pressione su Mosca». Quindi, rimane netta l'opposizione alla revoca semestrale delle sanzioni sull'export russo di gasolio decisa da Trump. Intanto tre persone sono state uccise in un attacco russo contro un'abitazione nei pressi della città di Kramatorsk, vicino alla linea del fronte, nella regione orientale ucraina di Donentsk. Tra le vittime, anche una ragazzina di 13 anni.

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