Litoranea, cantieri e disagi 

I problemi quest’anno sono cominciati in anticipo. Le calde giornate già ad aprile hanno portato migliaia di persone a riversarsi sulle strade del mare. Risultato? Lunghe code sotto il sole, traffico e ingorghi. complicare le cose lungo la litoranea per Villasimius ci si mettono i cantieri.Da una parte Abbanoa dall’altra i lavori di Terna per il Tyrrhenian Link, nel tratto da Capitana fino a Terra Mala si procede tra scavi, semafori per regolare il senso unico di marcia e disagi vari.

La situazione

Anche per il ponte della Liberazione, gli automobilisti si dovranno rassegnare a code e disagi.Il caos inizia proprio all’altezza di Capitana dove ci sono tre diversi cantieri e tre semafori che ovviamente bloccano il flusso di traffico in un tratto stretto e a due corsie, una per ogni senso di marcia.«Possiamo solo augurarci che i disagi finiscano presto», commenta Giulia Onnis che anche lo scorso fine settimana ha percorso la litoranea diretta a Mari Pintau, «perché a qualunque ora si vada via dalle spiagge si trova la coda. Prima stavano asfaltando anche un tratto di strada e lascio immaginare il disastro che c’era». Dalle parti dell’incrocio di Terra Mala a lavorare è invece Abbanoa: l’intervento è quello per la realizzazione del collettore fognario tra Marina Residence e Terra Mala che non solo consentirà di mandare in pensione diversi vecchi depuratori delle lottizzazioni della costa ma permetterà di dirottare tutti gli scarichi verso il depuratore consortile di Is Arenas. Un’opera attesa da tempo dai residenti del litorale e che porterà indubbi benefici, ma per ora i cantieri stanno soltanto creando rallentamenti al traffico.

Abbanoa e Terna

«Stiamo completando il manto stradale nella bretella di Terra Mala», spiegano da Abbanoa, «ma entro maggio chiudiamo tutti i cantieri». I lavori proseguiranno «ma non su strada. Ci resta da fare l’attivazione dei sollevamenti fognari delle lottizzazioni ma non lungo la litoranea».La buona notizia è che entro il primo giugno anche Terna dovrà chiudere tutti i cantieri. C’è infatti un’ordinanza provinciale che vieta qualunque tipo di intervento lungo la litoranea per Villasimius da Margine Rosso proprio per evitare che i cantieri vadano a creare disagi agli spostamenti per le spiagge.Non che senza lavori le cose andassero poi così bene. Anche lo scorso anno chi non voleva trovare traffico, sia dalla parte della nuova 554 che appunto nella litoranea doveva lasciare le spiagge non più tardi delle 16, altrimenti l’ingorgo era assicurato.

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