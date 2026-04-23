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L’Area marina
24 aprile 2026 alle 00:40

«Capo Spartivento, il turismo che vogliamo» 

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Biodiversità e turismo sostenibile. L’Area marina protetta di Capo Spartivento, istituita nel 2023, segue la bussola dello sviluppo partendo dalla tutela di 3.700 ettari di mare e dieci chilometri di costa, con un gioiello chiamato Chia. «Il paesaggio è il nostro presente e dovrà essere il nostro futuro», ha sottolineato Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria e presidente dell’Area marina aprendo, al Chia Laguna, una due giorni dedicata ai progetti di valorizzazione. I lavori proseguiranno oggi, con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente.

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