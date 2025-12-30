Liteta e Luvumbo tornano a Cagliari 

Il Cagliari ritrova i suoi due giocatori africani. I risultati di lunedì e quelli di ieri hanno certificato l’eliminazione dalla Coppa d’Africa di Angola e Zambia e, conseguentemente, il ritorno a casa dal Marocco di Zito Luvumbo e Joseph Liteta.

Gli angolani

L’Angola ha atteso le 19 di ieri per conoscere il proprio destino ma non ha avuto fortuna. Il pareggio per 0-0 di lunedì con l’Egitto (Luvumbo ha giocato 64’), sommato a quello (1-1) con lo Zimbabwe e alla sconfitta per 2-1 contro il Sudafrica all’esordio lo hanno relegato al terzo posto del Gruppo B, con 2 punti e una differenza reti di -1 (2 fatte, 3 subite). Una situazione che, per poter andare avanti nella competizione, richiedeva di essere tra le quattro migliori terze nei sei gironi. L’unica possibilità (e anche l’unico pericolo) poteva arrivare ieri dal Gruppo C, dove Uganda e Tanzania erano a quota 1 in classifica e dovevano affrontare le due squadre più forti. Ma se le Super Aquile nigeriane hanno liquidato agevolmente gli ugandesi (3-1), le Aquile di Cartagine non hanno saputo fare lo stesso con le Taifa Stars, pareggiando 1-1: con 2 punti in classifica e una differenza reti di -1, la Tanzania passa perché ha segnato un gol in più (3-4). Decisivo il pareggio di Salum.

Gli zambiani

Più semplice la questione che riguarda lo Zambia. Liquidata per 3-0 dal Marocco padrone di casa (ancora a segno il madridista Brahim Diaz, ex Milan), la squadra del ct Sichone chiude quarta con due punti. In tre partite Liteta ha giocato soltanto il primo tempo della gara con i marocchini e ora è atteso ad Asseminello.

