Lite per uno scaldabagno, operatore della De Vizia malmenato all’ecocentro  

Ha raggiunto l’ecocentro di Sant’Elia per depositare un vecchio scaldabagno oramai fuori uso. Quando l’operatore della DeVizia gli ha riferito che il contenitore degli elettrodomestici era pieno, ha insistito. I toni della discussione si sono riscaldati e l’automobilista, avvicinandosi all’impiegato, gli ha sferrato un pugno per poi risalire sulla propria vettura e allontanarsi. L’operatore è stato poi soccorso dal personale del 118: accompagnato in ospedale è stato poi dimesso con assegnati sette giorni di cura. Il passaggio successivo è stato quello di raggiungere la caserma dei carabinieri per presentare una querela.

La tensione

Questa la ricostruzione fatta dalla vittima, un 60enne della De Vizia, e formalizzata anche ai militari della compagnia che ora dovranno svolgere tutti gli accertamenti. Risalire alla persona accusata di aver aggredito l’operatore non dovrebbe essere complicato anche per la presenza degli impianti di videosorveglianza, oltre alle informazioni già raccolte grazie alla querela presentata. Ora il cittadino autore della presunta aggressione rischia un’accusa per lesioni personali.

La solidarietà

«Il mio assessorato», sottolinea l’assessora all’Ecologia Urbana, Luisa Giua Marassi, «esprime la propria solidarietà e vicinanza a questo lavoratore cui auguriamo una pronta guarigione. Ricordiamo che gli operatori degli ecocentri e del servizio di raccolta dei rifiuti eseguono le direttive loro impartite e devono necessariamente far rispettare i limiti e le regole prestabilite dal servizio». Dunque nessun lavoratore può prendere iniziative. «Questa amministrazione comprende che talvolta ci possano essere dei disagi ma ogni criticità deve essere affrontata con pazienza e ragionevolezza».

Le novità

L’assessora ricorda cosa accadrà a breve. «L’ecocentro di via San Paolo riprenderà a funzionare a pieno servizio alleggerendo proprio la struttura di Sant’Elia. Inoltre stiamo lavorando per completare la stazione di San Lorenzo che avrà un ulteriore ecocentro, più piccolo». Non solo. «In tempi rapidi introdurremo alcune modifiche alle regole e al funzionamento degli ecocentri per aumentarne la capienza per alcune frazioni». Infine: «Ricordo che il conferimento degli ingombranti può essere effettuato comodamente a casa col servizio ritiro ingombranti compreso nel costo generale del servizio d’igiene urbana».

