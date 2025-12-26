VaiOnline
Sci.
27 dicembre 2025 alle 00:08

L’Italia scopre una pista nuova e giovani talenti 

Ultime gare di Coppa del mondo del 2025, che per gli uomini si chiude oggi a Livigno con un superG, mentre le donne sono a Semmering, in Austria, per un fine settimana con gigante e speciale.

Il superG maschile

La tappa di Livigno é un debutto in coppa del mondo su un tracciato ad alta quota tutto da scoprire. È la pista Li Zeta con un tratto iniziale di avvio scorrevole per arrivare a due muri con relativo salto intervallati da una non facile traversa. Una gara tecnica e non molto lunga. Reduce dalle splendide tre gare di Val Gardena con altrettanti podi, l'Italia é non solo alla ricerca di conferme, ma anche del primo successo stagionale dei suoi velocisti, a partire dal leader Dominik Paris. Oltre all'altoatesino, il dt Max Carca ha convocato per la gara Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Max Perathoner e Florian Schieder. E gli azzurri, dopo la prima ispezione, sono fiduciosi.

Gli slalom femminili

Ma é nelle due gare femminili - soprattutto lo speciale, in cui l'Italia é da tempo molto debole - che i tecnici azzurri hanno deciso di giocarsi nuove carte mandando in pista per la prima volta in cdm talenti giovanissimi. Il dt, Gianluca Rulfi, ha convocato per il gigante non solo Sofia Goggia, Asja Zenere, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia e Ambra Pomarè (che torna sul circuito maggiore a distanza di quasi due anni) ma anche la debuttante altoatesina Anna Trocker, 17enne appartenente al gruppo giovani. Nello speciale invece gareggeranno non solo Della Mea, Collomb, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Giulia Valleriani ma anche l'altra attesissima debuttante Giada D'Antonio. Cresciuta nello Sci Club Vesuvio, con risultati eccellenti tra i giovanissimi, per coltivare la passione per lo sci si é trasferita a Predazzo con la mamma colombiana. Ora per lei é arrivato il momento di mettersi alla prova con le “grandi”.

