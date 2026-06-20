L’Italia in trionfo con le fiorettiste 

L'Italia del fioretto è ancora d'oro. Le azzurre superano la Francia e sono campionesse d'Europa la quinta volta consecutiva, la 17ª di sempre: in una finale dominata il Dream Team, nel torneo in corso ad Antony, ha battuto le padrone di casa 45-31. Nella quinta giornata dei Campionati Europei 2026 suona ancora l'Inno di Mameli a Sud di Parigi: Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto sono le componenti del quartetto d'oro che sulle pedane transalpine ha lasciato ancora il segno. Quello di ieri è il terzo di questa edizione che si chiude oggi con spada femminile e fioretto maschile a squadre.

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