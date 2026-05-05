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06 maggio 2026 alle 00:26

Liste quasi pronte a Maracalagonis, Settimo e Burcei 

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Saranno due le liste in lizza nelle prossime elezioni comunali dei 7 e otto giugno a Burcei. Due saranno anche a Settimo San Pietro. Due forse pure a Maracalagonis. A Burcei i candidati alla massima sono Tilde Scalas, assessore ai Servizi sociali,e l’ex vice sindaco ed ex assessore Marcello Malloru, oggi assessore al Bilancio ad Assemini. Tilde Scalas dovrebbe presentare nel suo schieramento “ViViamo Burcei”, Giovanni Campus, Antonio Cinus, Francesca Corda, Antonello Frau, Jennifer Frigau, Cesarina Lobina, Nicola Maccioni, Diana Monni, Simone Monni (sindaco uscente), Giulia Piu, Jacopo Piu e Francesco Zuncheddu.

Marcello Malloru è il candidato a sindaco della lista civica “Nuovi orizzonti per Burcei”. Si parla delle candidature a consigliere di Jonathan Muccelli, Sara, Perra,Daniele Zuncheddu, Nicola Marcia, Sofia Zuncheddu, Davide Muccelli, Sandro Melis, Stefano Lecca e Ivan Lobina. Atteso il 12esimo candidato.

A Maracalagonis la sindaca uscente Francesca Fadda, che ha ufficializzato la sua ricandidatura nel marzo scorso, si presenta con la lista civica “Vivere Maracalagonis”. Tra i candidati, alcuni giovani e alcuni consiglieri e assessori uscenti. Fra questi, Francesco Pinna, Salvatore Angioni e Elio Ghironi. La lista civica “Maracalagonis guarda avanti” sarà capaeggiata da Luigi Orrù, agronomo, libero professionista. Due le liste annunciate e già complete a Settimo. I candidati alla massima carica sono l’uscente Gigi Puddu e l’ex sindaco Massimo Pusceddu. (r. s.)

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