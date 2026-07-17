VaiOnline
Sinnai.
18 luglio 2026 alle 00:46

Lions Club, Carlo Corda è il nuovo presidente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Passaggio di campana al Lions Club di Sinnai. Al presidente uscente, l’avvocato Andrea Orrù, è subentrato Carlo Corda, socio fondatore che ha rivestito in precedenza diversi incarichi nello stesso direttivo. La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu, delle cariche lionistiche della circoscrizione e dei Clubs Lions di zona. Andrea Orrù ha illustrato le attività svolte, mirate al coinvolgimento della rete associativa locale, al sociale e alla tutela del patrimonio ambientale. Da rilevare l’ingresso di un nuovo socio, l’architetto Tullio Angius.Dopo lo scambio rituale del martelletto, è stato formalizzato il passaggio di responsabilità tra il presidente uscente e il successore. Carlo Corda ha presentato il direttivo che lo accompagnerà nell’annata ‘26/’27. «Rinnoviamo l’impegno», ha detto, «alla costruttiva cooperazione con i Clubs Lions, al sociale, alla tutela della cultura e dell’ambiente, con le istituzioni e il coinvolgimento della rete di associazioni locali». ( ant.ser. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcitana

«La 195 riaprirà il 24 luglio»

L’annuncio di Anas: cantiere concluso con una settimana di anticipo 
Luca Mascia
Il testo

Legge elettorale, nuovo round al Senato

Nodo preferenze: la maggioranza alla conta dopo la bocciatura alla Camera 
Genova

Le tragedie dei ragazzini in vacanza

Alice, 11 anni, annegata in piscina. Alessio, 15, folgorato al luna park 
la polemica

Trump sparge veleno sulle elezioni Usa: «Truccate dalla Cina»

L’accusa sull’esito del 2020 prepara la contestazione al voto di midterm 