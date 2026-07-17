Lions Club, Carlo Corda è il nuovo presidente 

Passaggio di campana al Lions Club di Sinnai. Al presidente uscente, l’avvocato Andrea Orrù, è subentrato Carlo Corda, socio fondatore che ha rivestito in precedenza diversi incarichi nello stesso direttivo. La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu, delle cariche lionistiche della circoscrizione e dei Clubs Lions di zona. Andrea Orrù ha illustrato le attività svolte, mirate al coinvolgimento della rete associativa locale, al sociale e alla tutela del patrimonio ambientale. Da rilevare l’ingresso di un nuovo socio, l’architetto Tullio Angius.Dopo lo scambio rituale del martelletto, è stato formalizzato il passaggio di responsabilità tra il presidente uscente e il successore. Carlo Corda ha presentato il direttivo che lo accompagnerà nell’annata ‘26/’27. «Rinnoviamo l’impegno», ha detto, «alla costruttiva cooperazione con i Clubs Lions, al sociale, alla tutela della cultura e dell’ambiente, con le istituzioni e il coinvolgimento della rete di associazioni locali». ( ant.ser. )

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