L’ingresso della città cambia volto  

Semafori spenti, jersey posizionati e macchine in coda. Dovrebbe prendere il via ufficialmente da questa mattina la nuova rotatoria in viale la Plaia, con lo spegnimento dei semafori che fino a ieri regolavano l’incrocio tra via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino con via Sassari. Al loro posto i delimitatori bianchi e rossi a tracciare la forma provvisoria del nuovo assetto stradale, pensato per rendere più fluido il traffico in uno dei punti di accesso più congestionati della città. I lavori, che sarebbero dovuti terminare ieri, si sono prolungati fino alla giornata di oggi.

Gli automobilisti, abituati per anni al ritmo dei semafori, si troveranno ora a interpretare regole di precedenza diverse, e non mancheranno rallentamenti dato anche il restringimento della carreggiata. Nel frattempo era stato imposto il limite di 30 chilometri orari nell’area del cantiere per garantire la sicurezza nel procedimento dei lavori.

Le voci

«Spero ci sia meno traffico», dice Omar Pittau. «Ho visto che anche in piazza d’Armi ha prodotto risultati positivi, quindi sono fiducioso». Non tutti, tra chi transita quotidianamente da quelle parti, accolgono con favore la nuova viabilità. Ne è sicuro Salvatore Spanu, fermo al distributore Eni in corrispondenza del nuovo incrocio: «Le rotatorie non vanno bene, ci sarà sempre più caos».

Il nuovo assetto si inserisce in un cantiere più grande che sta interessando l’intero ingresso occidentale del capoluogo. A pochi chilometri dalla nuova rotonda, in viale Sant’Avendrace, proseguono i lavori di fresatura e bitumatura del nuovo manto stradale che dovrebbero concludersi nella giornata di oggi dopo una decina di giorni di congestionamenti e corsie alternate per consentire ai mezzi meccanici di procedere con i lavori. Archiviata questa fase si procederà con il tracciamento della segnaletica orizzontale che dovrebbe concludersi ufficialmente il 16 ottobre, come riportato dai cartelli segnaletici.

Lo scenario

La somma dei cantieri cittadini sta mettendo a dura prova la viabilità di ingresso alla città, e la giornata di ieri lo ha dimostrato. Nell’Asse Mediano, una delle arterie più trafficate di Cagliari, si è verificato un tamponamento, causando code e rallentamenti. Sempre ieri in viale Elmas, a pochi passi dalla rotonda di Sant’Avendrace, un altro incidente ha coinvolto uno scooter e un’auto, congestionando la fila, già di per sè fitta, nel viale. Il centauro è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Un giudizio definitivo sui due cantieri però si potrà dare solo nei prossimi giorni: sia per l’assestamento degli automobilisti alle nuove regole di precedenza, sia perché la segnaletica orizzontale non sarà completata prima del 16. Fino ad allora l’ingresso ovest della città resterà un cantiere a cielo aperto tra jersey, coni e codice della strada da riscrivere nelle abitudini di chi percorre queste strade ogni giorno.

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