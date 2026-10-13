SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Viabilità.
14 ottobre 2026 alle 00:08

L’ingresso della città cambia volto  

Slitta a oggi il debutto della rotatoria in viale La Plaia: nuova incognita per il traffico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Semafori spenti, jersey posizionati e macchine in coda. Dovrebbe prendere il via ufficialmente da questa mattina la nuova rotatoria in viale la Plaia, con lo spegnimento dei semafori che fino a ieri regolavano l’incrocio tra via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino con via Sassari. Al loro posto i delimitatori bianchi e rossi a tracciare la forma provvisoria del nuovo assetto stradale, pensato per rendere più fluido il traffico in uno dei punti di accesso più congestionati della città. I lavori, che sarebbero dovuti terminare ieri, si sono prolungati fino alla giornata di oggi.

Gli automobilisti, abituati per anni al ritmo dei semafori, si troveranno ora a interpretare regole di precedenza diverse, e non mancheranno rallentamenti dato anche il restringimento della carreggiata. Nel frattempo era stato imposto il limite di 30 chilometri orari nell’area del cantiere per garantire la sicurezza nel procedimento dei lavori.

Le voci

«Spero ci sia meno traffico», dice Omar Pittau. «Ho visto che anche in piazza d’Armi ha prodotto risultati positivi, quindi sono fiducioso». Non tutti, tra chi transita quotidianamente da quelle parti, accolgono con favore la nuova viabilità. Ne è sicuro Salvatore Spanu, fermo al distributore Eni in corrispondenza del nuovo incrocio: «Le rotatorie non vanno bene, ci sarà sempre più caos».

Il nuovo assetto si inserisce in un cantiere più grande che sta interessando l’intero ingresso occidentale del capoluogo. A pochi chilometri dalla nuova rotonda, in viale Sant’Avendrace, proseguono i lavori di fresatura e bitumatura del nuovo manto stradale che dovrebbero concludersi nella giornata di oggi dopo una decina di giorni di congestionamenti e corsie alternate per consentire ai mezzi meccanici di procedere con i lavori. Archiviata questa fase si procederà con il tracciamento della segnaletica orizzontale che dovrebbe concludersi ufficialmente il 16 ottobre, come riportato dai cartelli segnaletici.

Lo scenario

La somma dei cantieri cittadini sta mettendo a dura prova la viabilità di ingresso alla città, e la giornata di ieri lo ha dimostrato. Nell’Asse Mediano, una delle arterie più trafficate di Cagliari, si è verificato un tamponamento, causando code e rallentamenti. Sempre ieri in viale Elmas, a pochi passi dalla rotonda di Sant’Avendrace, un altro incidente ha coinvolto uno scooter e un’auto, congestionando la fila, già di per sè fitta, nel viale. Il centauro è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Un giudizio definitivo sui due cantieri però si potrà dare solo nei prossimi giorni: sia per l’assestamento degli automobilisti alle nuove regole di precedenza, sia perché la segnaletica orizzontale non sarà completata prima del 16. Fino ad allora l’ingresso ovest della città resterà un cantiere a cielo aperto tra jersey, coni e codice della strada da riscrivere nelle abitudini di chi percorre queste strade ogni giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

E sul reintegro di Massazza il centrodestra attacca: «È la certificazione del fallimento dello spoils system, Todde si dimetta»

Ricorsi e inchieste: sanità nel caos

Aperto un fascicolo a Chieti, il dg Schael tra gli indagati. L’assessorato: siamo sereni 
Roberto Murgia
Dopo il salvataggio

Lo speleologo in prognosi riservata

Luca Olmetto è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale 
Roberto Secci
La storia

Sposi in rossoblù: «Il Cagliari è amore»

La domenica da sogno: il “sì” in chiesa, il ricevimento e la corsa allo stadio 
Matteo Vercelli
La riforma

Sì del Governo all’Autonomia differenziata

Il Cdm vara in anticipo i disegni di legge. La Puglia ricorrerà alla Consulta 
L’inchiesta

«Moby Prince: cause esterne, forse una bomba»

Onorato: né nebbia né errore umano, il comandante Chessa era scrupolosissimo 