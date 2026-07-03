L’Inghilterra teme il Messico e l’Azteca 

Non è un avvicinamento facile quello dell’Inghilterra all’ottavo contro il Messico di domani, che va verso l’anticipo alle 20 ora italiana per rischio temporali. Intanto perché gioca una vera e propria trasferta, contro una delle nazioni ospitanti. Poi perché la nazionale di Tuchel è arrivata già ieri a Città del Messico, un giorno prima, per vari motivi: fra questi la necessità di gestire il viaggio dagli Stati Uniti, l’altura della capitale (2.240 metri sul livello del mare) e i tentativi dei tifosi messicani di disturbare gli avversari durante la notte (già avvenuto per l’Ecuador), motivo per cui cercherà di non svelare l’albergo del ritiro. C’è poi il fattore Azteca: è la prima volta che gli inglesi ci giocano dopo la sconfitta del 1986 con l’Argentina (il gol del secolo e quello di mano di Maradona) e il Messico nella sua storia ci ha perso solo 2 volte.

Il cambio

La Germania avvia il ribaltone in panchina, dopo l’eliminazione ai sedicesimi con il Paraguay: esonerato Julian Nagelsmann. E la federazione ha annunciato che avvierà le discussioni con Jürgen Klopp per convincerlo ad accettare il ruolo da ct. L’ex tecnico del Liverpool ha dato disponibilità, c’è da trovare l’accordo con la Red Bull di cui è direttore tecnico globale dei 7 club gestiti.

In dubbio

In vista dell’ottavo di domani con la Norvegia di Haaland, il Brasile potrà avere anche Neymar che finora ha giocato solo 14’ con la Scozia dopo l’infortunio di maggio. «Quando vedrò che avremo bisogno di lui lo manderò in campo, sa gestire i minuti e i ritmi», ha detto Carlo Ancelotti. Il ct italiano dovrà valutare nella rifinitura le condizioni di Raphinha, infortunatosi contro Haiti: è in forte dubbio. (r. sp.)

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