“L’Informatore Sportivo” e tutto sul calcio a 5 

Nuovo appuntamento con “L’Informatore Sportivo Calcio a 5”, oggi dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. In studio con Matteo Vercelli ci sarà il responsabile del futsal sardo, Luca Fadda, per fare il punto sul recente Torneo delle Regioni che ha visto la rappresentativa femminile della Sardegna arrivare al terzo posto. Analisi e commenti anche sui playoff di serie B, con il successo dell’Ussana nel doppio confronto con l’Elmas, e su quello femminile con l’Oristanese uscita a testa alta dalla sfida con il Pero.

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