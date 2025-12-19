VaiOnline
Calasetta-Carloforte-Sant’Antioco.
20 dicembre 2025 alle 00:27

L’inclusione raccontata a bordo del traghetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Unione dei Comuni dell'arcipelago del Sulcis riparte a bordo di un traghetto per parlare di inclusione e politiche sociali.

L’occasione è stata la presentazione di “Includis", progetto promosso dalla Regione e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dedicato all'inclusione socio lavorativa di persone con disabilità. Il progetto sulcitano si chiama “Rotte di inclusione: arcipelago di nuove opportunità”. Location particolare, il traghetto Anna Mur della Decolmar, ha reso possibile la proiezione di un cortometraggio dove i protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze “speciali” e l’attore cabarettista Gabriele Cossi che li ha accompagnati in un viaggio tra le due isole. «Un esperienza molto interessante - ha detto Cossu - che mi ha arricchito non solo dal punto di vista tecnico e artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Sono ragazzi eccezionali che hanno tanto affetto da trasmettere e tanto da insegnarci. Lavorerò per creare un laboratorio inclusivo». Ad Alessia, una delle protagoniste, piacerebbe un esperienza lavorativa come quella che ha potuto fare lo scorso anno a Calasetta in un negozio di fiori. «L’importante - dice il padre Camillo Dangelo - non è il contesto lavorativo ma l’inserimento in società e la possibilità che i ragazzi dovrebbero avere, proprio per un contatto diretto con le altre persone». Presenti i sindaci, orgogliosi di questo momento di festa. «Felice di questa iniziativa - ha detto il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - l’abbiamo realizzata insieme al Plus. È una grande opportunità per il nostro territorio, accompagnati dai professionisti delle coop “Le Api” e Millepiedi”. Gli fa eco il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni che evidenzia «l’emozione del portare i nostri ragazzi speciali a veder la vita come tutti». Diciottomila persone ricadono nel territorio delle due isole. «Mi piace il fatto che si parli di politiche sociali e non di servizi - ha detto Stefano Rombi - ci vorrebbe un grande festival delle politiche sociali». «L’avvio del progetto Includis sancisce un forte patto sociale - ha detto Marzia Varaldo, amministratrice Millepiedi - un’azione di comunità importante che parla di coinvolgimento, riconoscimento sociale a diversi livelli. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 