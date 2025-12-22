VaiOnline
Prima categoria.
23 dicembre 2025 alle 00:46

L’impresa del Sadali contro l’Antiochense 

Sadali. Un piccolo paese di soli 770 abitanti e una squadra che si fa onore nel mondo del calcio sardo. Il Sadali milita nel campionato di Prima categoria, girone B, è stabilmente a metà classifica e, tra mille sacrifici, continua a distinguersi non solo per i risultati ma anche per i valori sportivi che riesce a trasmettere.

Domenica scorsa la formazione guidata da Adamo Marci ha chiuso l’anno con una grande vittoria in rimonta (3-2) contro l’ex capolista Antiochense. Protagonista Marcello Mancosu, autore di una tripletta. «Una bella vittoria», dice Marci, «è stata una partita combattuta contro un avversario di assoluto valore che schiera giocatori importanti come i fratelli Cosa. Una gara intensa, d’altri tempi. Per due volte siamo riusciti a raddrizzare l’incontro e poi a ribaltarlo. Il nostro obiettivo resta la salvezza, da conquistare il prima possibile. È una vittoria che dà fiducia all’ambiente e soprattutto ai giocatori del posto: domenica in campo c’erano sei ragazzi di Sadali. Pur essendo un piccolo paese cerchiamo di mantenere la squadra con grande sacrificio, tanto lavoro e molta passione. Puntiamo a dare fiducia soprattutto ai giocatori locali, accompagnandoli in un percorso di crescita graduale. È fondamentale investire in questi principi. Sacrifici che spesso vengono ripagati, soprattutto nei momenti di convivialità del terzo tempo: a Sadali, indipendentemente dal risultato, è un appuntamento che si svolge sempre con allegria e partecipazione».

