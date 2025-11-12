L’Iglesias colpisce, il Villasimius replica 

Villasimius 1

Iglesias 1

Villasimius (4-3-3) : Brunazzo, Muzzo (30’ st Caferri), Scarpato (39’ st Concas), Sina Filho, Bulala, Garau, Scioni (39’ st Isaia), Saba, Dambros, Beugrè, Magli. In panchina Forzati, Zedda, Kiwobo, Cogoni, Ragatzu, Marras. Allenatore Antonio Prastaro.

Iglesias (4-3-3) : Riccardo Daga, Crivellaro, Arzu, Di Stefano, Cancilieri (12’ st Capellino), Abbruzzi, Alvarenga, Salvi Costa, E. Piras, A. Piras, Fidanza. In panchina Slavica, Frau, Pintus, Corrias, Leroux, Riccardo Daga II, Tiddia. Allenatore Gianpaolo Murru.

Arbitro : Nicola Mele di Sassari.

Reti : st 39’ E. Piras, 43’ Beugrè.

Note : ammoniti Magli, Scarpato, Muzzo, Crivellaro.

Villasimius. Finale al cardiopalma tra Villasimius e Iglesias nell’andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. A sei minuti dal termine gli ospiti sbloccano il risultato con una rete contestata: secondo i padroni di casa il pallone non avrebbe oltrepassato completamente la linea di porta. Poco dopo però la formazione di Antonio Prastaro trova il meritato pareggio, evitando una sconfitta che sarebbe stata beffarda.

Match equilibrato e frammentato, che si accende solo nel finale. Al 39’ della ripresa Edoardo Piras, di testa, devia un cross: la palla colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza vicino alla linea. Per l’assistente di gara è gol, nonostante le proteste dei gialloblù. Quattro minuti più tardi arriva la risposta del Villasimius: Caferri serve in profondità Beugrè che con un pregevole pallonetto supera Daga in uscita firmando l’1-1 definitivo.