“Libri in galleria” al Saint Remy 

Dall’immancabile omaggio a Sergio Atzeni (nel trentennale della sua scomparsa) al ricordo di due grandi intellettuali sarde, Nereide Rudas e Joyce Lussu, e alle immense narratrici , Grazia Deledda e Maria Giacobbe. Questo e altro al centro di “Libri in galleria”, manifestazione di promozione dell’editoria sarda, ospite da domani a martedì 30, della Galleria Umberto I, la passeggiata coperta del bastione di Saint Remy di Cagliari.Ogni giorno (dalle 10 alle 22, con ingresso gratuito) verrà proposto dall’Associazione editori sardi, con un fittissimo programma di incontri con gli autori pubblicati da case editrici regionali, reading, musica, cinema e dibattiti. La manifestazione è organizzata dall’Aes, con l’assessorato alla Cultura, turismo e spettacolo del Comune e il patrocinio e il contributo della Regione.

Il programma

Si comincia domani 28, alle 10, con i saluti inaugurali dell’assessora regionale della Pubblica istruzione e dei Beni culturali Ilaria Portas e dell’assessora comunale alla Cultura, turismo e spettacolo Maria Francesca Chiappe.Sono circa trenta le proposte inserite in programma, inclusi i laboratori per le famiglie e l’iniziativa Dono di Natale, che prevede l’estrazione e omaggio di libri a grandi e piccini, in collaborazione con la Fiera regionale del libro sardo “Un’Isola e i suoi libri”. Diverse le sezioni che ne compongono l’ossatura, come Libri da gustare, dedicata al binomio letteratura e cibo, e Cagliari si racconta, una carrellata di opere edite di recente, che restituiscono un affresco prezioso e uno sguardo attento alle dinamiche storiche, sociali e culturali della città.

Tra i focus, oltre alla serata del 30 dicembre, interamente rivolta alle narrative sarde, vi sono “Visionari sardi”, che guarda al ricordo dedicato alle figure chiave del panorama letterario e culturale dell’isola, e “Reinas” (Donne di valore), attraverso cui esplorare il tema della sensibilità e dell’universo femminile in Sardegna nel campo culturale, scientifico e sociale, per i quali si segnalano il ricordo di Sergio Atzeni (con la partecipazione di Cristina Lavinio, Nicola Muscas, Flavio Soriga, Paola Soriga, Gigliola Suli) e di Nereide Rudas (con Annamaria Baldussi e Gavino Maieli). Non mancherà un’offerta più propriamente artistica, con la proiezione di “Miradas”, docufilm a cura di Tommaso Mannoni e Mauro Palmas, i reading Un irresistibile miraggio del mondo. Grazia Deledda Joyce Lussu e Maria Giacobbe raccontate da Paola Soriga e “L’eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri”, con Claudia Crabuzza e Silva Foddai. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA