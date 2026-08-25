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Siddi.
26 agosto 2026 alle 00:42

L’ex pastificio Puddu sarà un laboratorio creativo 

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La riqualificazione dell’ex pastificio Puddu al centro di un progetto di valorizzazione del patrimonio territoriale che promuove un modello innovativo di sviluppo delle aree interne replicabile in altri borghi. Succede a Siddi, dove il Comune ha approvato il progetto “Siddi-Borgo Laboratorio”, con l’obiettivo di costruire un modello innovativo di sviluppo territoriale fondato sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla capacità di trasformarle in nuove opportunità economiche, sociali e culturali. Al centro del progetto c’è la riqualificazione dell’ex pastificio Puddu in Hub multifunzionale, capace di generare nuove opportunitaØ finalizzate alla riduzione dello spopolamento, dove risorse materiali e immateriali si fondono per generare nuovi prodotti, servizi e iniziative. Il modello è condiviso con la Fondazione Ampioraggio. «Lo spopolamento rappresenta una delle principali sfide delle aree interne italiane e, in Sardegna, assume dimensioni particolarmente rilevanti», dice il sindaco Marco Pisanu. «Con “Siddi-Borgo Laboratorio” intendiamo trasformare questa criticità in un’opportunità di sviluppo, creando le condizioni per attrarre nuove famiglie, giovani, imprese e investimenti attraverso la nascita di nuove attività economiche, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la crescita del turismo sostenibile».

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