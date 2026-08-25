L’ex pastificio Puddu sarà un laboratorio creativo 

La riqualificazione dell’ex pastificio Puddu al centro di un progetto di valorizzazione del patrimonio territoriale che promuove un modello innovativo di sviluppo delle aree interne replicabile in altri borghi. Succede a Siddi, dove il Comune ha approvato il progetto “Siddi-Borgo Laboratorio”, con l’obiettivo di costruire un modello innovativo di sviluppo territoriale fondato sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla capacità di trasformarle in nuove opportunità economiche, sociali e culturali. Al centro del progetto c’è la riqualificazione dell’ex pastificio Puddu in Hub multifunzionale, capace di generare nuove opportunitaØ finalizzate alla riduzione dello spopolamento, dove risorse materiali e immateriali si fondono per generare nuovi prodotti, servizi e iniziative. Il modello è condiviso con la Fondazione Ampioraggio. «Lo spopolamento rappresenta una delle principali sfide delle aree interne italiane e, in Sardegna, assume dimensioni particolarmente rilevanti», dice il sindaco Marco Pisanu. «Con “Siddi-Borgo Laboratorio” intendiamo trasformare questa criticità in un’opportunità di sviluppo, creando le condizioni per attrarre nuove famiglie, giovani, imprese e investimenti attraverso la nascita di nuove attività economiche, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la crescita del turismo sostenibile».

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