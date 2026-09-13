L’ex Keller pronta a ripartire, l’ottimismo dei sindacati 

Villacidro, l’ex Keller ricomincia a produrre carrozze ferroviarie. Cambia il proprietario: dal Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano alla società toscana Bertolotti Spa. L’iter per la vendita fu avviato all’inizio dello scorso anno dal Consorzio e dalla Regione. «La manifestazione d’interesse per la vendita della Keller», disse allora il presidente del polo industriale, Enrico Caboni, «ha riscosso successo. Voglio essere ottimista, a marzo l’iter sarà concluso».

Più che ottimismo la sua è stata una profezia: l’azienda Bertolotti ha firmato il contratto. I passaggi di questi mesi, gestiti con la massima riservatezza, verranno illustrati oggi, alle 15.30, da Regione, Consorzio e Azienda nella conferenza stampa, alle 15.30, nella sede del Consorzio. Tra i punti fermi ci sono la vocazione ferroviaria e metalmeccanica del sito, la salvaguardia dell’occupazione, la formazione professionale, il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

Soddisfazione generale nella Provincia più povera d’Italia per un progetto industriale di respiro regionale di 21,6 milioni di euro, provenienti da quattro fonti diverse. La nuova Keller dovrebbe generare una ricaduta occupazionale tra i 70 e i 90 addetti diretti, con un indotto fino a circa 150 unità. Un segnale positivo anche alla luce del profondo rosso dell’industria che non risparmia il Campidano. «Il rilancio industriale», ricorda la segretaria Cisl del Medio-Campidano, Loredana Zuddas, «era nell’aria da tempo. Il riconoscimento del risultato va alla Regione, al Consorzio, alla federazione metalmeccanici che l’ha sostenuta da sempre. L’impegno resta sulle altre industrie in crisi, la Ceramica mediterranea di Guspini e la Fonderia di San Gavino».

Così per il segretario Fiom Cgil, Roberto Fonnesu: «La ripartenza è sinonimo di occupazione. Oggi conosceremo il piano assunzioni. Sapevamo che la Bertolotti era interessata alla keller, un dato positivo». Gigi Marchionni della Sial-Cobas commenta: «Ho comunicato al Consorzio la mia presenza all’incontro di oggi come uditore. Al netto della volontà di un’azienda molto seria, seguiremo da vicino gli ex Keller, sperando che gli assunti nei Comuni siano liberi di scegliere».

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