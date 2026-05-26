L’evoluzione delle artroprotesi 

Come trattare l’artrosi nell’arto inferiore?

L’impianto di un’artroprotesi è efficace negli stadi avanzati di artrosi delle articolazioni di anca e di ginocchio. I risultati a 20 anni mostrano una sopravvivenza delle protesi superiore al 95%, un miglioramento della qualità di vita e un recupero dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana. La tecnica chirurgica prevede la preservazione delle strutture muscolari e dell’osso per usare componenti protesiche personalizzate che si adattano meglio alla morfologia articolare e riducono le perdite ematiche, i tempi di degenza e per il recupero funzionale. La riabilitazione post-intervento serve al ripristino della stabilità della protesi ed una corretta deambulazione.