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Il festival.
05 ottobre 2026 alle 01:23

Letture, spettacoli e musica: in città c’è “Ottobre in poesia” 

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In occasione del ventennale di “Ottobre in poesia”, uno dei festival letterari e poetici più longevi della Sardegna, Quartu ospiterà tre giornate di iniziative, dal 15 al 18 ottobre, con incontri, spettacoli, letture, musica e momenti di approfondimento.

Il programma prende il via giovedì 15 ottobre alle 18 a Sa Dom’e Farra con “La poetica degli ultimi”, una giornata dedicata ad Antonello Lai, figura particolarmente significativa del giornalismo sardo. L’iniziativa vuole essere un’occasione per approfondire il valore umano e professionale del giornalista. All’incontro parteciperanno Leonardo Onida, Graziano Milia, Omar Congiu, Maurizio Ciotola, Claudio Cugusi, Fabio Marceddu e Chicco Lecca. La programmazione proseguirà sabato 17 all’ex Convento dei cappuccini dove alle 17 sarà proposto “Cenerentola Nera”, di e con Daniela Bertini, su testi di Stefano Benedetti. La rappresentazione racconta timori, paure e speranze di una donna proveniente da un non definito Paese africano.

Alle 18 sarà la volta di “La grande Poesia. Il corpo, le scelte, l’Amare. Indagini attorno a onora la figlia”, un incontro con Anna Segre dedicato al suo nuovo libro, a cura di Davide Forte. Alle 20,10 l’omaggio a Fabrizio de André.

Le iniziative proseguono domenica 18 alle 11 con poesie itineranti per il centro di Quartu e di sera di nuovo all’ex Convento.

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