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Il calendario.
04 luglio 2026 alle 00:37

L’estate nei musei tra visite e laboratori 

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Attività dedicate ad adulti, bambini e famiglie, laboratori, visite guidate, incontri di lettura e percorsi esperienziali che permettono di avvicinarsi al patrimonio artistico cittadino attraverso modalità coinvolgenti e interattive. È il ricco calendario estivo dei Musei civici che propone per tutto il mese di luglio con iniziative capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età e trasformare ogni visita in un’occasione di scoperta e condivisione.

Gli appuntamenti

Si parte oggi con “Chi vi ricordo?”, un'attività dedicata agli adulti che abbina una visita guidata della Galleria Comunale d’arte a un divertente gioco di squadra. Dopo aver scoperto la storia del museo e delle sue collezioni insieme a uno storico dell'arte, i partecipanti saranno invitati a mimare alcune opere, mentre gli altri componenti del gruppo dovranno riconoscerle. Sabato 11 luglio, sempre alla Galleria Comunale, sarà la volta de "Il piacere della pittura". Dopo una visita guidata, i partecipanti prenderanno parte a un momento di confronto sulle opere osservate, esprimendo riflessioni e punti di vista, per poi cimentarsi in una fase laboratoriale durante la quale potranno sperimentare liberamente colori e pennelli. Il programma proseguirà sabato 18 luglio con "Conosciamo Umberto Boccioni", un percorso di approfondimento dedicato al grande protagonista del Futurismo, di cui la Galleria Comunale conserva oltre trenta opere. Tante anche le attività in programma per i bambini, con le tradizionali cacce al tesoro che trasformeranno i musei in spazi da esplorare attraverso enigmi e indizi. Per ulteriori informazioni: museicivici@comune.cagliari.it.

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