L’Esperia sogna ma oltre ai tifosi servono partner 

Migliorare all’insegna della sostenibilità: il mantra dell’Esperia non cambierà in vista della prossima stagione, la quarta consecutiva in Serie B Interregionale. A un mese di distanza dall’eliminazione ai quarti di finale playoff per mano della Scandone Avellino (poi promossa in B Nazionale), in casa rossoblù sono iniziate le manovre per la costruzione del nuovo roster da affidare alle cure del confermatissimo Federico Manca. Le valutazioni sono ancora in itinere, ma una cosa è certa: «Vogliamo continuare a gratificare i 1200 spettatori fissi che ci hanno seguito nell’ultima annata al PalaPirastu», fa sapere il dirigente Luigi Zucca, «e intendiamo farlo costruendo una squadra divertente da vedere, che possa assecondare questo percorso di riavvicinamento della città. Cercheremo anche di migliorare i risultati di quest’anno, ma senza fare promesse. Anche perché il livello delle avversarie è alto».

La nuova Esperia

Il punto fermo sarà verosimilmente la guardia argentina Frattoni. Attorno a lui sono tanti i nodi da sciogliere: la permanenza di Giordano è tutt’altro che scontata, così come quella della coppia di lunghi composta da Thiam e Morgillo, che potrebbero essere sostituiti da elementi con una maggior vocazione per il gioco interno: «Stiamo valutando tanti aspetti», aggiunge, «è ancora presto per sbilanciarsi. Di certo per essere più competitivi abbiamo necessità di aumentare il livello di fisicità ed esperienza».

Nella stagione scorsa, Cagliari ha dato fiducia al progetto esperino. Ma la città sa anche essere impaziente: «Non siamo spaventati da questo aspetto», mette in chiaro, «lo zoccolo duro dei 400 di Monte Mixi si è ampliato a mille con lo spostamento del PalaPirastu. Si tratta di persone che hanno dimostrato di apprezzare la nostra realtà al di là dei risultati». Per sognare in grande, però, serve l’appoggio del territorio: «Gli ultimi riscontri in questo senso sono stati altalenanti», conclude il dirigente, «siamo sempre alla ricerca di partner che vogliano accompagnare il nostro percorso di crescita».



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