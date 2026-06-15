L’esecutivo Piras giovedì in Aula 

Ingresso ufficiale in aula giovedì 25 giugno per il nuovo Consiglio comunale. Intanto prende forma la squadra guidata dal sindaco Ivano Piras. A Gabriele Camboni sono state affidate le deleghe alla Cultura, Scuola e Diritto allo Studio. Monica Uras assume le deleghe ai Servizi Sociali e Diritto alla Salute. Contestualmente le viene attribuita la carica di Vicesindaco, ruolo che ricoprirà nella prima parte del mandato. È previsto infatti un avvicendamento con Gabriele Camboni. Maria Corda, assessore tecnico, guiderà i settori delle Politiche Giovanili, Turismo, Associazioni, Eventi, Sport e Comunicazione. Caterina Carboni assumerà l’incarico di capogruppo della maggioranza. «Il consigliere regionale Salvatore Cau, il più votato della lista, – ha detto il sindaco – rinuncia ad avere incarichi mantenendo un forte impegno amministrativo». (a.o.)

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