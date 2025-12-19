VaiOnline
Rapporto Caritas.
20 dicembre 2025 alle 00:29

L’emergenza povertà tocca anche i giovani, appello alle istituzioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una Sardegna ogni anno più povera dove tante famiglie si ritrovano in condizioni di forte disagio economico e sociale. E dove aumenta in modo preoccupante la sofferenza degli uomini, spesso anziani, soli e senza una fissa dimora, così come quella dei giovani.

È quanto emerge dell’annuale “Rapporto su povertà ed esclusione sociale” presentato ieri nei locali della ex Manifattura, in occasione del XV Dossier 2025 della Caritas diocesana di Cagliari “La trasmissione della fede. Evangelizzare nella carità. Immettere Cristo nelle vene dell’umanità. Papa Leone XIV”.

«Ciò che emerge – spiega Franco Manca, curatore del rapporto Caritas – è la condizione sempre più precaria dei maschi, che spesso vivono da soli e sono senza una casa. Un altro dato rilevante è la presenza tra le fasce in maggior sofferenza di giovani tra i 15 e 34 anni». Da qui l’appello di monsignor Giuseppe Baturi all’impegno delle istituzioni: «Dobbiamo anche saper dire alle autorità pubbliche – le parole dell’arcivescovo - che devono farsi carico di questo problema di ridistribuzione del reddito, di creazione di occasioni di lavoro e di educazione, così come di venire incontro ai problemi che si creano nelle aree interne dell’Isola».

Infine don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, ha sottolineato le principali criticità: «Nel quadro generale continua la problematica dei beni materiali, soprattutto di quelli alimentari e abitativi, che richiedono un impegno enorme». Con il rapporto è stata presentata anche la Carta che orienta ai vari servizi offerti nel territorio dalle realtà ecclesiali, pubbliche e del terzo settore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 