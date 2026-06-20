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Sinnai.
21 giugno 2026 alle 00:44

Leccio danneggiato, il Comune denuncia 

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Bravata o atto vandalico? Qualcuno avrebbe bucato il tronco di un leccio tra le vie Pineta e Majorana a Sinnai iniettando all’interno una sostanza che ne ha provocato il progressivo disseccamento, con la possibilità che la pianta cadesse a terra. La scoperta, fatta dai tecnici della società che cura i verde in paese, ha spinto il Comune a presentare una denuncia contro ignoti della quale ora si stanno occupando i carabinieri.

«Un gesto estremamente grave», scrive in una nota l’amministrazione cittadina, «che colpisce non solo il patrimonio arboreo comunale ma l’intera collettività». L’albero «ha circa 50 anni e rappresentava un elemento fondamentale del paesaggio urbano, oltre a essere una specie tutelata e importante per gli ecosistemi mediterranei». Poi l’appello a chiunque possa aver notato movimenti sospetti o disponga di informazioni utili affinché collabori con le autorità competenti».

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