VaiOnline
Basket.
27 dicembre 2025 alle 00:08

Le Women con Tortona per l’aggancio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Assalto al quarto posto. Dopo l'inaspettata sconfitta a San Martino di Lupari, la Dinamo Women si affida al fattore PalaSerradimigni nel match contro il Derthona Tortona. Si gioca domani alle 15 e le piemontesi hanno solo due punti in più in classifica. All'andata la squadra sassarese ha compiuto un'impresa vincendo 73-69 grazie a uno spettacolare secondo quarto (26-7) e resistendo poi nell'ultima frazione al ritorno del Tortona. Determinante il 7/10 nelle triple di Poindexter.

Bissare quel successo significherebbe non solo agganciare il Tortona, ma portarsi sul 2-0 negli scontri diretti, che visto il grande equilibrio nelle posizioni fuori dal podio può risultare determinante alla fine della stagione regolare quando si compilerà la griglia dei playoff scudetto.

Il gioco offensivo del Derthona si poggia sulle spalle del pivot nigeriano Kunaiyi-Akpanah e su quelle del play-guardia Conte. In due garantiscono 27 punti, praticamente il 35% dell'intera squadra, come si è già notato nel match d'andata.

La Dinamo Women cercherà di difendere forte sin da subito e poi dovrà cercare di tirare bene da due, visto che finora lo ha fatto col 41%, la percentuale peggiore del campionato. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 