Le Women con Tortona per l’aggancio 

Sassari. Assalto al quarto posto. Dopo l'inaspettata sconfitta a San Martino di Lupari, la Dinamo Women si affida al fattore PalaSerradimigni nel match contro il Derthona Tortona. Si gioca domani alle 15 e le piemontesi hanno solo due punti in più in classifica. All'andata la squadra sassarese ha compiuto un'impresa vincendo 73-69 grazie a uno spettacolare secondo quarto (26-7) e resistendo poi nell'ultima frazione al ritorno del Tortona. Determinante il 7/10 nelle triple di Poindexter.

Bissare quel successo significherebbe non solo agganciare il Tortona, ma portarsi sul 2-0 negli scontri diretti, che visto il grande equilibrio nelle posizioni fuori dal podio può risultare determinante alla fine della stagione regolare quando si compilerà la griglia dei playoff scudetto.

Il gioco offensivo del Derthona si poggia sulle spalle del pivot nigeriano Kunaiyi-Akpanah e su quelle del play-guardia Conte. In due garantiscono 27 punti, praticamente il 35% dell'intera squadra, come si è già notato nel match d'andata.

La Dinamo Women cercherà di difendere forte sin da subito e poi dovrà cercare di tirare bene da due, visto che finora lo ha fatto col 41%, la percentuale peggiore del campionato. ( g.m. )

