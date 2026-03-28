Le Vibrazioni in concerto per il patrono 

Grande concerto anche quest’anno per la festa di Sant’Antioco Martire. Sabato 18 aprile alle 21.30 protagonista nel lungomare sarà il gruppo “Le Vibrazioni” che aprono nella cittadina lagunare il tour edizione 2026. È la parte più importante per la festa civile dedicata al martire mauritano.

«Porteremo sul palco un nome di grande rilievo della musica italiana - ha detto l’assessora al Turismo Roberta Serrenti - un appuntamento imperdibile che darà ancora più energia e prestigio alla nostra festa». È diventata ormai una tradizione, quella di avere cantanti o gruppi di rilievo per la “festa manna” che cade 15 giorni dopo Pasqua. Altri appuntamenti in programma, la domenica Moses Concas, musicista anche autore della colonna sonora del film “La vita va così”. Omaggio al Santo anche per lo chef Achille Pinna, pronto a deliziare il pubblico con la sua fregola ai frutti di mare, insieme alla regina della pasta Ilenia Parente e a tanti altri cuochi regionali che accompagneranno i visitatori in un viaggio di sapori durante tutta la tre giorni di festa. Il “Cammino dei Sapori” sarà un percorso pensato per esaltare e far scoprire le eccellenze enogastronomiche locali. «Anche la promozione sarà sempre più ambiziosa e mirata a posizionare la Festa di S.Antico Martire nello scenario nazionale - ha aggiunto Serrenti - con l’obiettivo di renderla un evento di riferimento capace di unire buona musica, tradizione, folklore, e alta cucina in un’unica esperienza». Fanno da cornice le traccas in esposizione, mentre l’appuntamento più importante dal punto di vista religioso, è la processione con le reliquie del santo, il lunedì pomeriggio.

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