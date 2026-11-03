“Le strade dello zafferano”, sabato prima tappa 

Il festival “Le strade dello zafferano di Sardegna Dop” parte sabato con il suo primo appuntamento a Villanovafranca. I visitatori potranno ammirare la fioritura che tinge di viola i campi e assistere alla pulitura del prodotto curata dai produttori locali, che nel pomeriggio si sfideranno in una gara regionale. Spazio a cibo e tradizione tra laboratori, degustazioni ed esposizioni di artigiani e artisti.

L’appuntamento sarà l’occasione per promuovere l’oro rosso e il territorio in cui è prodotto, con visite guidate al nuraghe e museo Su Mulinu, alla Casa dello zafferano e all’Antica bottega del fabbro. «Vogliamo cogliere quest’occasione per raccontare Villanovafranca, far conoscere le sue peculiarità culturali, archeologiche ed enogastronomiche e promuovere le potenzialità di un territorio che ha tanto da offrire», commenta il sindaco Matteo Castangia: «Una giornata di festa e valorizzazione, ma soprattutto un’opportunità per rafforzare l’orgoglio di appartenenza e far conoscere il paese ben oltre i suoi confini».

Il festival proseguirà il 15 novembre a San Gavino e il 22 a Turri, che assieme a Villanovafranca sono nell’area di produzione dello zafferano di Sardegna riconosciuta dall'Unione europea nel 2009.

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